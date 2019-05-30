В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Тула, , 10:58 — REGNUM Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая. Как сообщила пресс-службе Следственного комитета России, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Как установлено, накануне вечером в городе Донском ребенок ушел на прогулку, но домой так и не вернулся.

Ребенка ищут сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС, водолазы обследуют водоемы, используется система ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей). На место выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников следственного управления, а также сотрудников следственного отдела по городу Донскому. Следователи беседуют с родителями, соседями, ищут очевидцев.

28 мая в Воронеже искали девятилетнего мальчика — ребенок ушел из дома и пропал. На следующий день мальчик сам вернулся домой: как выяснилось, он остался переночевать у друга.