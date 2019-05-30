В Приамурье загорелся пассажирский поезд

Благовещенск, , 10:45 — REGNUM В Сковородинском районе Приамурья загорелся тепловоз пассажирского поезда. Для его тушения локомотив был отцеплен от вагонов и отведен на безопасное расстояние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Читайте также: Задымление привело к сбою на оранжевой ветке метро Москвы

Возгорание произошло на станции Горелый. Сообщается, что это был пассажирский поезд № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск. В результате пожара никто не пострадал, экологии вреда не причинено. В тушении горящего локомотива принял участие пожарный поезд, который оперативно прибыл со станции Сковородино.

«В связи с заменой локомотива, пассажирский поезд дальше двинулся с отставанием от графика движения на 2 часа 25 минут», — сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Читайте также: Гибель 20 пассажиров поезда в Египте произошла из-за ссоры машинистов

Как сообщало ИА REGNUM, ссора между машинистами двух тепловозов привела к крушению локомотива на вокзале в Каире. В ходе разбирательства было установлено, что машинист локомотива, врезавшегося в отбойник, до аварии вышел из тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого поезда, который преградил ему дорогу. В это время машинист другого тепловоза дал задний ход. В итоге неуправляемый поезд врезался в отбойник и пристройку железнодорожного вокзала. После этого вагоны охватил пожар. Авария унесла жизни двадцати человек. Кроме того, еще 50 человек получили травмы.