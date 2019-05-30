Вылетевший в Грозный самолет экстренно вернулся в «Шереметьево»

Москва, , 10:40 — REGNUM В аэропорт «Шереметьево» ввернулся самолет Airbus A-320, вылетевший 30 мая по маршруту Москва — Грозный. Причина — ЧП на борту. По данным экстренных служб, у самолета возникли неисправности в системе пожаротушения.

Есть информация, что на борту находятся 150 пассажиров.

«После вылета командир самолета доложил о неисправности системы пожаротушения, было принято решение вернуться в аэропорт вылета», — цитирует источник в органах управления воздушным движением «Интерфакс».

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Ранее сообщалось, что аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» совершил пассажирский самолёт Sukhoi Superjet. Однако эта информация не подтвердилась. По информации источника в экстренных службах, у самолета Airbus A-320 возникла неисправность. К воздушному судну направлены пожарные расчёты. К месту ЧП следуют десять автоцистерн.

В аэропорт также направляются подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Других подробностей пока не сообщается.

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