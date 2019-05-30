Четверг, 30 Мая 2019 года
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Полиция Турции задержала четырех человек, подозреваемых в связях с ИГ*

Происшествия

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 30 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали четырех человек, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что спецоперация по поимке подозреваемых в терроризме проводилась в провинции Адана. Двое из задержанных прибыли из Сирии, в их задачу якобы входило производство взрывных устройств.

Напомним, в результате деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции погибли свыше 300 человек. В основном террористы предпочитают использовать в своих преступлениях смертников, от действий которых в большинстве случаев гибнет мирное население.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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