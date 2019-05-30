Военные Турции «нейтрализовали» еще четырех курдских повстанцев в Ираке

Анкара, , 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, сообщает 30 мая Anadolu Ajansi.

Таким образом, за время проведения спецоперации на территории соседнего государства, число потерь курдских повстанцев достигло 19 человек.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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