За сутки ВСУ нарушили перемирие 11 раз — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:29 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 107 единиц боеприпасов, сообщили 30 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм.

На донецком направлении — 29 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм. ВСУ применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики использовали гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Спартак, Александровка, Докучаевск, Саханка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов был повреждён лоток вторичного отстойника очистных сооружений водоканала населённого пункта Гольмовский. Повреждения получили два дома в Донецке и Докучаевске. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ провели массированные обстрелы территории ДНР, повредив 17 жилых домов в различных населённых пунктах республики.

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