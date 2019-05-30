Нападение на российского сотрудника ООН в Косово: СКР начал проверку

Москва, , 10:00 — REGNUM Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, утром 28 мая полицейские Косово вторглись в сербонаселенные районы на севере края и арестовали российского гражданина, который обладает дипломатическим иммунитетом. Кроме того, Краснощекову были нанесены телесные повреждения.

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Отмечается, что действия Косово нарушают нормы международного права. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В ходе акции спецназа были избиты более ста человек, девятнадцать человек были арестованы, в том числе был избит и задержан российский сотрудник ООН Михаил Краснощенков. Спустя несколько часов его отпустили.

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