Четверг, 30 Мая 2019 года
10:10:49 МСК

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета

Происшествия

Глава генштаба ВСУ проследит за расследованием аварии

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 30 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения военного вертолёта в Ровенской области. Об этом он написал 30 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о крушении вертолёта Ми-8 в районе села Сестрятин Ровенской области, в результате которого погибли четыре боевика ВСУ.

Читайте также: Экипаж с командиром погиб при крушении вертолёта Ми-8 на Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить