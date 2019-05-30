На юге ДР Конго боевики насиловали школьниц — правозащитники

Касаи, Конго, , 09:45 — REGNUM Совместный доклад организаций «Объединение по защите образования от посягательств» и «Human Rights Watch» (HRW) подтвердил факты изнасилования учениц во время атак боевиков на школы в провинции Касаи, передает Deutsche Welle Swahili.

В 76-страничном докладе говорится, что боевики принуждали девочек и учителей вступить с ними в брак. Других школьниц насильно записывали в ряды боевиков. Исследование опирается на интервью со школьницами, учителями и администрацией школы.

По данным правозащитников, многие школьники были убиты во время столкновений армии и боевиков в провинции Касаи. Боевики использовали школьников как живой щит.

«Сотни школ были атакованы, так как они являлись гражданскими институтами, ставшими легкой мишенью боевиков. Девочек насиловали, похищали и включали в состав боевой группировки, члены которой верили, что у девочек есть магические защитные способности, поэтому их использовали как живой щит против вооруженных военных. Девочки защищались лишь вениками и кухонными принадлежностями, из-за чего многие были убиты», — сообщает глава организации «Объединение по защите образования от посягательств» Дия Ниджиховне.

Ниджиховне потребовала проведения расследования в отношении виновных в изнасиловании.