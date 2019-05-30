В Киевской области воры обокрали сразу три церкви

Киев, , 09:32 — REGNUM Священники трёх храмов Киевской области обратились в полицию с заявлениями о кражах. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе национальной полиции, сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Злоумышленники обокрали церкви в населённых пунктах Тетиевского и Броварского районов области, а также в городе Вышгороде. Они вынесли иконы XVI—XIX веков, пожертвования и серебряные крестики. Во всех случаях неизвестные взломали замки.

Полиция проводит следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 мая в Киеве неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и похитили крупную сумму денег.