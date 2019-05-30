Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Киевской области воры обокрали сразу три церкви

Происшествия

Похищены старинные иконы

Киев, 30 мая 2019, 09:32 — REGNUM  Священники трёх храмов Киевской области обратились в полицию с заявлениями о кражах. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе национальной полиции, сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Злоумышленники обокрали церкви в населённых пунктах Тетиевского и Броварского районов области, а также в городе Вышгороде. Они вынесли иконы XVI—XIX веков, пожертвования и серебряные крестики. Во всех случаях неизвестные взломали замки.

Полиция проводит следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 мая в Киеве неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и похитили крупную сумму денег.

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