В Китае арестован владелец лодки, вместе с которой утонули 13 человек

Гуйян, Китай, , 09:12 — REGNUM Прокуратура провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая подтвердила арест владельца лодки, которая затонула 23 мая, в результате чего погибли 13 человек, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Полицейское расследование показало, что Мэн Юйкай, владелец лодки, управлял ею с 29 людьми на борту в момент, когда она затонула в реке Бэйпань в уезде Чжэньфэн провинции Гуйчжоу.

Фермер Мэн оказался среди 29 выживших, находившихся также на борту лодки. Их удалось спасти. Лодка использовалась для сельскохозяйственных нужд. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в 18:30 по местному времени 23 мая.

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