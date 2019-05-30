Четверг, 30 Мая 2019 года
09:12:34 МСК

В Китае арестован владелец лодки, вместе с которой утонули 13 человек

Происшествия

Продолжается расследование

Гуйян, Китай, 30 мая 2019, 09:12 — REGNUM  Прокуратура провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая подтвердила арест владельца лодки, которая затонула 23 мая, в результате чего погибли 13 человек, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Полицейское расследование показало, что Мэн Юйкай, владелец лодки, управлял ею с 29 людьми на борту в момент, когда она затонула в реке Бэйпань в уезде Чжэньфэн провинции Гуйчжоу.

Фермер Мэн оказался среди 29 выживших, находившихся также на борту лодки. Их удалось спасти. Лодка использовалась для сельскохозяйственных нужд. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в 18:30 по местному времени 23 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество жертв кораблекрушения на юго-западе Китая увеличилось до 13

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить