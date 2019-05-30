Экипаж с командиром погиб при крушении вертолёта Ми-8 на Украине

Киев, , 09:05 — REGNUM Пять человек стали жертвами крушения военного вертолёта Ми-8, который разбился в Ровенской области на Украине. Об этом сообщается на сайте минобороны Украины.

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связь с винтокрылой машиной, совершавшей учебно-тренировочный полёт, была потеряна в 23:27 29 мая.

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В настоящее время на месте крушения работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также в Ровенскую область выехала комиссия от министерства обороны, генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины крушения пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Киеве разбился гражданский вертолёт, принадлежащий частной фирме. В результате аварии пострадали два человека.

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