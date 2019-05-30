Четверг, 30 Мая 2019 года
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На Украине разбился военный вертолёт

Происшествия

Экипаж погиб

Ровно, Украина, 30 мая 2019, 08:15 — REGNUM  В Ровенской области разбился военный вертолёт Ми-8. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе сухопутных войск ВСУ, сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Вертолёт совершал учебно-тренировочный полёт, во время которого связь с ним прервалась. Позже выяснилось, что машина упала возле села Сестрятин.

«В результате авиакатастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области)», — сказано в сообщении.

На месте катастрофы работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Кременчуге разбился гражданский вертолёт Ми-8, погибли четыре человека, которые находились на борту.

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Авиапроисшествия
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