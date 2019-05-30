Из-за сильных ливней в китайском Гуанси пострадали более 350 тыс. человек

Наньнин, Китай, , 08:03 — REGNUM В общей сложности 354 785 человек пострадали от сильнейших ливней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Почти 48 тыс. жителей 30 уездов и районов девяти городов региона вынуждены были покинуть свое жилище из-за паводков, вызванных проливными дождями.

Уезд Тяньдэн оказался одним из самых пострадавших от паводков. Более 2,7 тыс. гектар зерновых пострадало и более 600 домов получили повреждения. Всего 30 тыс. жителей были переселены в безопасное место.

Как сообщили в местном транспортном департаменте, с 26 по 28 мая было прекращено движение на 11 участках семи национальных скоростных шоссе в связи с авариями и подтоплением.

Пять ремонтных рабочих, проводивших работы в одном из железнодорожных тоннелей, оказались под завалами после обрушения грунта. Один из них погиб. Более 23 гектар зерновых было уничтожено, 87 домов разрушено в Гуанси за последние дни. Прямой экономический ущерб превысил 1,14 млрд юаней ($165 млн).