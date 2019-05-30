В Забайкалье пресекли деятельность нелегального «мусорного оператора»

г.п. Могзонское, Забайкальский край, , 08:01 — REGNUM В городском поселении «Могзонское» Хилокского района Забайкальского края выявлены факты безлицензионного осуществления предпринимательской деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подробности сообщает сайт Байкальской природоохранной прокуратуры.

В ходе разбирательства выяснилось, что сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, относящихся к IV классу опасности, в этом поселении «Могзонское» осуществляет МУП «Вектор».

"При этом, в нарушение требований закона предприятие не имеет лицензии, учет отходов образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц не ведет, необходимую отчетность в Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю за 2018 год не представляло, производственный экологический контроль не осуществлялся, сотрудники специального обучения не проходили, квалификацией не обладают», — пояснили в прокуратуре.

Известно, что представление по поводу выявленных нарушений уже рассмотрено и удовлетворено. Также МУП «Вектор» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Осуществление предпринимательской деятельности без обязательной лицензии») в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года практически все российские регионы, согласно федеральному законодательству, перешли на новые схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Они предполагают определение так называемых «мусорных операторов», новые тарифы, а также строительство сотен контейнерных площадок, мусоросортировочных заводов и много чего ещё. Однако в Забайкальском крае в связи с большим количеством нерешённых вопросов введение «мусорной реформы» было решено отсрочить.

К заявленному IV классу опасности относят: твердые бытовые отходы, мусор строительный от разборки зданий, бой кирпича, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида, уличный и дорожный мусор, отходы битума и асфальта, обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки стекла, опилки, отходы пуха и перьев, перепревший навоз и помет птицы, отработанный загрязненный уголь.