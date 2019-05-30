Четверг, 30 Мая 2019 года
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ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Данных о последствиях пока нет

Луганск, 30 мая 2019, 07:44 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики три раза открыли огонь по территории ЛНР, заявили 30 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелами ВСУ оказались позиции Народной милиции, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское, Желобок и Фрунзе.

По Голубовскому боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Новотошковское. В направление Желобка они выпустили четыре мины калибра 82 мм, а в направлении Фрунзе — шесть мин калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины признала, что боевые действия в Донбассе являются незаконными. Спустя пять лет выяснилось, что гражданская война на Украине нарушает 17-ю статью конституции, в которой сказано, что ВСУ нельзя задействовать в конфликтах внутри страны.

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Война в Донбассе
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