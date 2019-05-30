Четверг, 30 Мая 2019 года
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Телохранитель премьер-министра Чехии случайно выстрелил в самолете

Происшествия

Воздушное судно в этот момент готовилось к вылету из аэропорта Брюсселя

Брюссель, 30 мая 2019, 07:42 — REGNUM  Вылет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из Брюсселя был задержан из-за серьезного инцидента: один из телохранителей политика случайно выстрелил в самолете, передает немецкий канал n-tv.

Вечером 29 мая самолет находился в аэропорту Брюсселя. По данным чешских средств массовой информации, незадолго до поднятия самолета в воздух телохранитель хотел разрядить свой пистолет и случайно выстрелил. Инцидент произошел в изолированном отсеке, пуля попала в тележку с едой. Вылет был задержан на час.

Пресс-секретарь главы правительства Чехии Яна Адамцова подтвердила сообщения о произошедшем.

В 1994 году подобный инцидент произошел на борту самолета министра обороны Чехии Антонина Баудыша. Тогда во время полета телохранитель случайно выстрелил, и пуля задела топливный бак. Самолет совершил аварийную посадку, никто не пострадал.

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Политическая жизнь Чехии
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