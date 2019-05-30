Телохранитель премьер-министра Чехии случайно выстрелил в самолете

Брюссель, , 07:42 — REGNUM Вылет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из Брюсселя был задержан из-за серьезного инцидента: один из телохранителей политика случайно выстрелил в самолете, передает немецкий канал n-tv.

Вечером 29 мая самолет находился в аэропорту Брюсселя. По данным чешских средств массовой информации, незадолго до поднятия самолета в воздух телохранитель хотел разрядить свой пистолет и случайно выстрелил. Инцидент произошел в изолированном отсеке, пуля попала в тележку с едой. Вылет был задержан на час.

Пресс-секретарь главы правительства Чехии Яна Адамцова подтвердила сообщения о произошедшем.

В 1994 году подобный инцидент произошел на борту самолета министра обороны Чехии Антонина Баудыша. Тогда во время полета телохранитель случайно выстрелил, и пуля задела топливный бак. Самолет совершил аварийную посадку, никто не пострадал.