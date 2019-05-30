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В районе Якутии во время капитального ремонта домов были похищены деньги

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ленск, Якутия, 30 мая 2019, 07:15 — REGNUM  При выполнении капитального ремонта многоквартирных домов в Ленском районе Якутии было совершено мошенничество в особо крупном размере. К такому выводу пришла прокуратура муниципалитета, проводившая проверку соблюдения законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Выяснилось, что в 2015 году при проведении капремонтов в Ленске бюджету был причинён ущерб в 881 тыс. рублей. Эти деньги фактически похищены: обязательства, за которые сумма была заплачена, не были исполнены. По материалам прокуратуры следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на заседании совета муниципалитетов республики было констатировано, что собирать средства на капитальный ремонт домов с людей, которые проживают в старых деревянных многоквартирных домах бесполезно: отчисления должны быть в несколько раз больше или придётся копить в течение около 290 лет. Было принято решение освободить жильцов этих зданий от необходимости платить за капремонт.

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