В здании МВД Франции произошел пожар

Париж, 30 мая 2019, 07:19 — REGNUM Пожар, который произошел в среду, 29 мая, привел к эвакуации части здания министерства внутренних дел Франции в Парижа, сообщает Le Figaro.
По данным издания, несколько пожарных машин были задействованы в тушении пожара. Примерно в 16:15 по местному времени сотрудники министерства смогли вернуться в свои офисы.
Известно, что пожар случился в министерстве внутренних дел. Сильные выбросы дыма привели к эвакуации сотрудников министерства.
В настоящее время причина возгорания выясняется. В результате пожара никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы около 20 человек.
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