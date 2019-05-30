В Приморье двое детей утонули в реке

Владивосток, , 05:46 — REGNUM Купаясь в реке Спасовка в городе Спасск-Дальний, двое детей были унесены сильным течением и погибли. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморском управлении МЧС.

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В реке купались трое детей: мальчик 10 лет и две девочки 8 и 12 лет. Сильное течение стало их сносить вниз по реке, очевидец бросился на помощь, но ему удалось вытащить из воды только старшую девочку. Он же оказал ей первую помощь и передал врачам скорой медицинской помощи.

Родители пропавших детей, полиция и местные жители организовали поиски пропавших детей, позже подключились спасатели. В 22:50 в 300 метрах вниз по реке было обнаружено тело погибшей девочки, поиски мальчика продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, в поисковой операции принимают участие 43 человека и 13 плавсредств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе ЕАО в карьере утонул мужчина, до этого из ледяной воды он успел спасти детей. При выяснении обстоятельств трагедии установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле по мосту через реку Вертопрашиха, заметил двух несовершеннолетних детей в водоёме около речки, зовущих на помощь.

«Мужчина остановился и побежал к водоёму. Одну девочку ему удалось вытащить на берег, но, поплыв за второй, по словам очевидцев, он исчез под водой», — рассказали в МЧС.