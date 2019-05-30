Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Наро-Фоминск, Московская область, , 04:08 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сообщается, что два автомобиля столкнулись на 6-м километре автодороги А108 МБК-Волченки. В результате ДТП погиб один человек. Подробности и обстоятельства автомобильной аварии не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на Варшавском шоссе на юге Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате аварии один из автомобилей наехал на велосипедиста. Пострадал лишь велосипедист, его госпитализировали с незначительными травмами.

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