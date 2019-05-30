Четверг, 30 Мая 2019 года
04:08:39 МСК

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Происшествия

Два автомобиля столкнулись на 6-м километре автодороги А108 МБК-Волченки

Наро-Фоминск, Московская область, 30 мая 2019, 04:08 — REGNUM  Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сообщается, что два автомобиля столкнулись на 6-м километре автодороги А108 МБК-Волченки. В результате ДТП погиб один человек. Подробности и обстоятельства автомобильной аварии не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на Варшавском шоссе на юге Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате аварии один из автомобилей наехал на велосипедиста. Пострадал лишь велосипедист, его госпитализировали с незначительными травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Москвы произошло массовое ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить