Экс-чиновник министерства культуры Татарии обвиняется в мошенничестве

Казань, , 03:31 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани в ближайшее время начнёт рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является бывший глава управления планирования и финансирования министерства культуры Татарии. Уголовное дело передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вторым обвиняемым по делу является директор коммерческой компании — ООО «А-вация Плюс». В отношении обоих фигурантов, чьи данные не разглашаются, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах»).

Следствие считает, что почти два года — с августа 2014 по апрель 2016 года — начальник управления планирования и финансирования минкультуры РТ с использованием служебного положения завышал расходы на различные мероприятия. После этого, он вносил ложные данные о поставщиках в расходную смету, похитив свыше 3,3 млн рублей из бюджета. Часть средств, по данным следствия, было похищено с привлечением директора частной компании. Последнему также вменяется хищение 294 тыс. рублей из бюджета по схожей схеме.

Напомним, в мае 2018 года в Татарии сменился министр культуры. Вместо ушедшего на пенсию 14 апреля 2018 года Айрата Сибагатуллина, которого до этого критиковал глава республики Рустам Минниханов, ведомство передали председателю государственного комитета по архивному делу Ираде Аюповой.

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