Легкий самолет разбился у побережья Нью-Джерси в США

Нью-Джерси, США, , 03:14 — REGNUM Одномоторный самолет разбился в районе мысы Кейп-Мэй у побережья американского штата Нью-Джерси, передает телеканал ABC.

Сообщается, что самолет летел на высоте нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. К месту падения самолета оперативно подошли два катера Береговой охраны и спасательный вертолет. Данных о числе пострадавших и причинах падения самолета пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от аэропорта канадского города Уайтхорс. Сообщалось, что самолет упал при взлете, в результате катастрофы погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

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