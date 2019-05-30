У берегов Северной Америки погибли более 60 серых китов за полгода

Оттава, , 02:34 — REGNUM Пять серых китов погибли за прошедшие два месяца у тихоокеанских берегов Канады, передает телеканал CBC.

Сообщается, что два погибших кита были обнаружены в районе Ванкувера, еще останки трех млекопитающих выбросило на берег острова Хайда-Гуай. Телеканал отмечает, что у берегов Соединенных Штатов с начала 2019 года погибли более 60 серых китов, что насторожило ученых, исследующих причины массовой гибели млекопитающих.

Канадские ученые, изучив останки, пришли к выводу, что киты могли погибнуть из-за недоедания. Однако пока это лишь одна из версий. Ученые подчеркивают, что для однозначных выводов им необходимы еще исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая тело мертвого серого кита вынесло на берег залива Сан-Франциско в США. Сообщалось, что это был уже 13-й серый кит, которого выбросило на берег с марта 2019 года. По основной версии, которой придерживаются американские ученые, серые киты погибают от голода и не могут совершить свою ежегодную миграцию из вод Мексики к Аляске.

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