Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину

Париж, , 01:46 — REGNUM Подозреваемый в организации взрыва в центре французского Лиона признал свою вину, передает телеканал BFMTV со ссылкой на документы суда.

Сообщается, что главный подозреваемый в организации взрыва 24-летний Мохамед Хишем М. в ходе допроса признался, что самостоятельно изготовил бомбу, которая взорвалась в центре Лиона. По версии следствия, подозреваемый закупил необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства через интернет.

Ранее глава французского МВД Кристоф Кастанер выразил уверенность, что Мохамед Хишем М. является виновным в организации взрыва в центре Лиона. По его словам, подозреваемый имел четкие намерения убивать людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в центре французского Лиона сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 13 человек, среди которых восемь женщин и одна девочка десяти лет.

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