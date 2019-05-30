Четверг, 30 Мая 2019 года
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Американец получил штраф за прыжок в фонтан Треви в Риме

Происшествия

Искупаться ему помешала полиция

Рим, 30 мая 2019, 01:30 — REGNUM  Турист из американского Нью-Йорка прыгнул в фонтан Треви в Риме и собирался искупаться, однако его задержала полиция и выписала ему штраф в размере 450 евро, сообщает портал Wanted in Rome.

Сообщается, что инцидент произошел 26 мая. Американский 26-летний турист не знал о запрете на купание в фонтане, поэтому решил отметиться в одной из достопримечательностей столицы Италии. Портал отмечает, что турист находился в таком состоянии, что не мог вспомнить, где находится его гостиница. Попытку искупаться пресекла полиция и выписала американцу штраф в размере 450 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля вступило в силу решение римской мэрии об изъятии в бюджет денег, которые туристы кидают в фонтан Треви. Предполагается, что эта мера поможет пополнить городскую казну на 1,5 млн евро в год.

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