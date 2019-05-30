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Неизвестный поджег одежду в парке Белого дома США

Происшествия

Его оперативно потушили сотрудники Секретной службы США

Вашингтон, 30 мая 2019, 01:13 — REGNUM  Неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке Эллипс рядом с Белым домом в американском Вашингтоне, сообщает пресс-служба Секретной службы США.

Сообщается, что сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники Секретной службы и представители парковой полиции Соединенных Штатов. Они потушили мужчину и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля возле здания Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, на котором загорелась куртка в ходе протестной акции. Правоохранителям удалось потушить мужчину и оказать ему первую помощь. Пострадавший был госпитализирован с неопасными для жизни ожогами.

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Происшествия в США
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