Неизвестный поджег одежду в парке Белого дома США

Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке Эллипс рядом с Белым домом в американском Вашингтоне, сообщает пресс-служба Секретной службы США.

Сообщается, что сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники Секретной службы и представители парковой полиции Соединенных Штатов. Они потушили мужчину и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля возле здания Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, на котором загорелась куртка в ходе протестной акции. Правоохранителям удалось потушить мужчину и оказать ему первую помощь. Пострадавший был госпитализирован с неопасными для жизни ожогами.

Читайте ранее в этом сюжете: У Белого дома задержали акциониста в инвалидной коляске