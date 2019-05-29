Среда, 29 Мая 2019 года
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В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

Происшествия

Грузовик протаранил автобус

Мехико, 29 мая 2019, 23:47 — REGNUM  По меньшей мере 20 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике, ещё 18 человек получили ранения. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает портал Proceso.

Грузовой автомобиль врезался в автобус, который перевозил паломников. ДТП произошло в штате Веракрус. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузового автомобиля.

Удар грузового автомобиля был настолько сильным, что автобус с паломниками вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

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