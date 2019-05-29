Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске

Саратов, , 19:44 — REGNUM Вольский районный суд арестовал подростка, напавшего на 12-летнюю учащуюся одной из школ Вольска, на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Уточняется, что суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста по ходатайству следственного органа.

При этом в суде подросток не признал свою вину.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — цитирует юношу РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 мая подросток пришел в школу, бросил в один из классов бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, такой же предмет он бросил в коридор. По счастливой случайности возгорания не произошло.

Затем в коридоре он встретил 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелым острым предметом удар в область лба, затем попытался скрыться.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала пострадавшей девочке неотложную помощь, с тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»). По данным местных СМИ, подросток состоит на учете у психиатра.

После происшествия подросток был задержан. Назначен ряд судебных экспертиз, следователи продолжают допрос свидетелей. В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также организация воспитательной и профилактической работы с учащимися данного учреждения.

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