Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Ставрополь, , 19:27 — REGNUM Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. Ранения получили четыре человека, главный редактор издания Николай Бондаренко был госпитализирован.

Нападавший был задержан. Им оказался психически больной автор статьей об Иосифе Сталине, которые газета «Родина» отказалась публиковать. Именно отказ в публикации и стал мотивом нападения. При этом известно, что подозреваемый ранее был судим за разбойное нападение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.