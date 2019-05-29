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Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Происшествия

Расследование уголовного дела продолжается

Ставрополь, 29 мая 2019, 19:27 — REGNUM  Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. Ранения получили четыре человека, главный редактор издания Николай Бондаренко был госпитализирован.

Нападавший был задержан. Им оказался психически больной автор статьей об Иосифе Сталине, которые газета «Родина» отказалась публиковать. Именно отказ в публикации и стал мотивом нападения. При этом известно, что подозреваемый ранее был судим за разбойное нападение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Нападения на журналистов
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