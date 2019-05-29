В Сирии протурецкие боевики казнили ребенка-инвалида

Дамаск, , 18:03 — REGNUM Местные источники в соцсетях распространили информацию о казни боевиками ребенка-инвалида. Боевики относятся к поддерживаемой Турцией Свободной сирийской армии. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Ребенка звали Мухаммед Рашид Халиль. Он был убит вместе со своим отцом, которого до этого подвергали пыткам. Боевики ССА похитили из города Африн трех человек и затребовали у родственников за них выкуп в размере ста тысяч долларов. Судьба третьего похищенного человека пока неизвестна.

Город Африн находится в провинции Алеппо. Сирийский регион Африн был захвачен турецкой армией и подконтрольными ей боевиками из Свободной сирийской армии в марте 2018 года в ходе военной операции «Оливковая ветвь». С тех пор на оккупированной сирийской территории установлен режим полного правового беспредела и произвола, где похищения людей с целью выкупа являются обычным делом.