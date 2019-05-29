Напавший на санитара скорой помощи в Чувашии объяснил свой поступок

Чебоксары, , 16:57 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летнего парня, которого подозревают в нападение на санитара скорой помощи в Новочебоксарске. Фигурант уголовного дела пояснил, что «был очень сильно выпивший», а санитар «не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на видео, где подозреваемый даёт показания в следственном управлении СКР по Чувашии.

В отношении 26-летнего новочебоксарца расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»). Следствие считает, что он ударил санитара скорой помощи, который прибыл по вызову о помощи. 28 мая злоумышленник был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сегодня, 29 мая, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый дал показания.

«Приехала «скорая», мы были очень сильно выпившие. По крайней мере, я был очень сильно выпивший. У нашего друга была рассечена бровь. И фельдшер не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие. После того я нанёс ему удары», — говорит подозреваемый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 26 мая 2019 года в Новочебоксарске во дворе дома № 14 по улице Советской, куда бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову. По данным следствия, 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». На видео, которое попало в сеть, запечатлено также, как санитар скрутил нападавшего и уложил его на асфальт — в ответ трое знакомых злоумышленника напали на сотрудника «скорой».

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее прокуратура опротестовала назначение полицией административного штрафа в отношении злоумышленников, который затем суд заменил на административный арест сроком на четверо суток. Было установлено, что ещё до прибытия врачей парни «нарушали общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, громко кричали и выражались нецензурной бранью». При этом ранее они неоднократно привлекались за аналогичное административное правонарушение.

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