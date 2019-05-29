В калужской реке Протва утонул 15 летний мальчик

Обнинск, Калужская область, , 16:56 — REGNUM 15-летний подросток утонул в реке Протва в Обнинске Калужской области около 13:00 29 мая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

По его словам, четверо несовершеннолетних находились на берегу реки Протва в Обнинске. Один из них, 15-летний подросток, решил искупаться и, по словам очевидцев, через непродолжительное время скрылся под водой.

В настоящее время тело подростка извлечено из воды, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следователи настоятельно рекомендуют родителям провести с несовершеннолетними беседы о правилах поведения около рек и озер, в период летних каникул исключить отдых детей и подростков вблизи водоемов в отсутствие взрослых», — сказал Валерий Сидоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на водоёмах Калужской области за летний период 2018 года произошло 15 происшествий, погибло 11 человек. Среди них есть дети.

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