Пятеро жителей Тюменской области обвиняются в двойном убийстве

Тюмень, , 16:40 — REGNUM Пятеро жителей Тюменской области обвиняются в убийстве двух человек. Все они заключены под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что вечером 18 мая 2019 года в вечернее время трое жителей Упоровского и Исетского районов из личной неприязни спланировали и совершили убийство своего 40-летнего знакомого. К сокрытию тела убитого они привлекли ещё двух человек, которые закопали его в лесу. Кроме того, по версии следствия, троица убила 37-летнего случайного свидетеля, который собирался сообщить о преступлении в полицию. Мужчину задушили, а тело с привязанным грузом утопили в водоёме.

После убийств злоумышленники пытались скрыться в Екатеринбурге, где были задержаны. В настоящее время всем пятерым мужчинам предъявлены обвинения по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц, с целью сокрытия другого преступления»). Все они заключены по решtнию суда под стражу.