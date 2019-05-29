В Китае при взрыве на заводе погиб один человек

Наньчан, Китай, , 15:47 — REGNUM В Китае в результате взрыва на заводе по производству чугуна в городе Наньчан (провинции Цзянси) погиб один человек, еще девять пострадали, сообщает 29 мая The Paper.

По данным издания, взрыв произошел около 16:30 по местному времени (11:30 мск), затем начался пожар. В настоящее время огонь потушен, все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в результате ЧП на электрохимическом заводе на северо-западе Китая погибли два человека, еще 18 пострадали.

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