ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе — Генпрокуратура ЛНР

Луганск, , 15:55 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ, повреждения получили три жилых дома и линия электропередачи в населённом пункте Фрунзе. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры ЛНР.

«В дежурную часть генеральной прокуратуры ЛНР поступило сообщение, что 29 мая в результате обстрела со стороны позиций ВСУ были повреждены ЛЭП и три частных дома в населенном пункте Фрунзе», — сказано в сообщении.

Посёлок обстреляли из гранатомётов АГС и СПГ. Факт обстрела был зафиксирован работниками прокуратуры, а также представителями Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

«Вся информация о преступной деятельности ВСУ и террористических организаций, поступающая в генеральную прокуратуру, тщательно фиксируется и проверяется. Работа, направленная на фиксацию военных преступлений украинской армии против мирного населения Донбасса, ведётся систематически», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта в ЛНР. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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