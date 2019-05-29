Толпа протестующих ворвалась в здание мэрии Львова

Львов, Украина, , 15:18 — REGNUM В украинском Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета, сообщает 29 мая издание «Апостроф» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что группа из десятков протестующих ворвалась в задние, сломав перед этим замок входной двери.

В ведомстве добавили, что 28 мая активисты поставили палаточный городок под зданием мэрии. Также отмечается, что у протестующих имелось холодное оружие.

По данным местных СМИ, протестующие требуют отправить в отставку главу города Андрея Садового.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 мая в отделении «Альфа-Банка», расположенном в центре Львова, произошёл пожар. По данным полиции, произошёл поджог — злоумышленники разбили окно и бросили внутрь здания бутылку с горючей жидкостью.

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