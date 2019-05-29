На востоке ДР Конго убили врача

Бутембо, Конго, , 15:05 — REGNUM На востоке ДР Конго неизвестные убили врача. Клиника по лечению лихорадки Эбола, где работал специалист, была разграблена, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения от 28 мая.

По информации министерства, инцидент произошел в субботу, 25 мая, в деревне Вусахиро в области Мабалако. Неизвестные «восстали и атаковали команду быстрого реагирования по борьбе с лихорадкой Эбола, состоявшую из жителей деревни, специально обученных некоторым методам реагирования в чрезвычайных ситуациях».

Отмечается, что в результате атаки из-за полученных травм санитарный врач скончался по дороге в больницу.

За последние несколько дней в ДР Конго медицинские работники подвергались нападениям шесть раз, заявляет генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.