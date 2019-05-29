Звезда бразильской поп-музыки Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе

Бразилиа, , 14:36 — REGNUM Популярный бразильский поп-исполнитель Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе в штате Сержипи, пишет британская газета Mirror. Певцу было всего 28 лет.

Менеджер артиста подтвердил сообщение о его гибели. Небольшой самолет потерпел крушение в районе Эстансия на востоке Бразилии. Певец направлялся на вечеринку по случаю дня рождения своей возлюбленной. Причины авиакатастрофы выясняются.

Габриэль Диниз был популярен не только в Бразилии. В 2018 году он получил мировую славу благодаря своему хиту Jenifer. Размещенный на Youtube клип посмотрели более 237 млн раз.