Через полтора месяца скончался третий пострадавший при пожаре в Нижнекамске

Казань, , 14:27 — REGNUM В республиканской клинической больнице (РКБ) в Казани скончался еще один пострадавший при пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщили в пресс-службе больницы. Число жертв аварии возросло до трех человек.

«Вчера ночью в больнице умер еще один пострадавший в результате пожара», — цитирует представителя медучреждения «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на заводе по производству изопрена-манометра «Нижнекамскнефтехим» произошел 19 апреля, в результате которого пострадали 17 человек. Они получили термические ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие являются сотрудниками двух подрядных организаций, пятеро — жители Башкирии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

22 апреля скончался первый из госпитализированных пострадавших в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Еще один пострадавший скончался 11 мая в РКБ в Казани.

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