Боевик ВСУ по неосторожности лишился кисти руки — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 14:22 — REGNUM Командование 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также сотрудники военной полиции проводят разбирательство по факту тяжёлого ранения боевика ВСУ, заявил 29 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В одном из подразделений 10-й бригады ВСУ в результате нарушения требований безопасности одному из обучаемых оторвало кисть правой руки», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Желобок во время занятия по метанию ручных гранат.

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