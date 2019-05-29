Среда, 29 Мая 2019 года
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В Донбассе на минах подорвались пять боевиков ВСУ — народная милиция ЛНР

Происшествия

Тело одного погибшего остаётся на месте происшествия

Луганск, 29 мая 2019, 14:12 — REGNUM  В ходе минирования территории в Донбассе пострадали пять украинских силовиков, заявил 29 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Следствием слабого уровня подготовки и отсутствия необходимого оборудования у военнослужащих инженерного подразделения бригады, стали небоевые потери в количестве трёх человек погибшими и двух ранеными в ходе проведения минирования», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что тело одного погибшего до сих пор не эвакуировано с места происшествия.

Он добавил, что командование 54-й бригады ВСУ распространяет информацию, якобы потери ВСУ связаны с работай диверсантов из ЛНР.

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Война в Донбассе
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