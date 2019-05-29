В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

Томск, , 14:00 — REGNUM Томские врачи удалили из желудка девушки волосяной ком весом 500 граммов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 мая, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар). На протяжении 10 лет томичка жевала свои волосы, которые всё это время копились в желудке.

Главврач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев подчеркнул, что инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта. Поэтому операция была проведена незамедлительно.

«Сейчас девушка идёт на поправку, чувствует себя удовлетворительно», — отметил Караваев.

Изначально девушка жаловалась на выпадение волос. Её обследовали в амбулаторных условиях, выявили анемию. Инородное тело огромных размеров в желудке пациентки выявили на ФГДС и УЗИ. За последние четверть века это второй случай такого заболевания в Томске, рассказали в департаменте.

Чтобы достать волосяной ком, хирургам пришлось разрезать брюшную стенку и вскрыть полость желудка. Чтобы не было рецидива, девушке необходима помощь психиатра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году врачи одной из больниц столицы Эфиопии вытащили из живота пациента более 100 десятисантиметровых гвоздей, а также ряд других колюще-режущих режущих предметов. По данным французского телеканала BFM TV, мужчина страдает психиатрическим заболеванием и перестал принимать препараты около двух лет назад.

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