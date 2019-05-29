Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями

Вольск, Саратовская область, , 13:48 — REGNUM Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Назначен ряд судебных экспертиз, следователи продолжают допрос свидетелей. В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также организация воспитательной и профилактической работы с учащимися данного учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 мая подросток пришел в школу, бросил в один из классов бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, такой же предмет он бросил в коридор. По счастливой случайности возгорания не произошло.

Затем в коридоре он встретил 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелым острым предметом удар в область лба, затем попытался скрыться.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала пострадавшей девочке неотложную помощь, с тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»).

По данным местных СМИ, подросток состоит на учете у психиатра.

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