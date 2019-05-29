На Красной площади Чебоксар троллейбус без тормозов врезался в ограждение

Чебоксары, , 13:42 — REGNUM В столице Чувашии при буксировке троллейбус сорвался с троса и врезался в каменное ограждение на Красной площади. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД республики.

ДТП произошло сегодня, 29 мая. Предварительно установлено, что троллейбус, следовавший по маршруту 21, сломался: у него отказали тормоза. Его взяла на буксир прибывшая машина техпомощи, однако по пути троллейбус сорвался с троса и покатился вниз, на Красную площадь.

«По ходу движения троллейбус зацепил две легковые машины, а затем врезался в гранитное ограждение перед пешеходной частью, возле суши-бара. В салоне транспорта на момент ДТП находился водитель. Пострадавших нет», — сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

Детали происшествия выясняются.

«Возьмите, пожалуйста, за правило: находясь у дороги, всегда «сканируйте» взглядом обстановку вокруг. Если возникнет нештатная ситуация, вы успеете отпрыгнуть. Или оттолкнуть ребенка в сторону от опасности. Потому что на дороге случается разное. Будьте готовы к опасности», — призывают автоинспекторы на своей официальной странице в соцсети.