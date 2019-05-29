Курганец приговорён к исправительным работам за восемь дней больничного

Курган, , 13:34 — REGNUM В Кургане осуждён мужчина за дачу взятки фельдшеру и получение фиктивного листка нетрудоспособности. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на пять месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что 10 августа 2017 года гражданин через медицинскую сестру дал взятку в 1,4 тыс. рублей фельдшеру поликлиники за оформление и выдачу на его имя заведомо фиктивного листка нетрудоспособности на восемь дней.

Подсудимый вину в совершении преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача взятки через посредника») и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа») признал в полном объеме. Судом ему назначены исправительные работы и удержание части заработка в течение пяти месяцев.