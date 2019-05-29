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В Ярославской области мать троих детей признали виновной в их гибели

Происшествия

Три малолетние девочки погибли при пожаре, потому что остались дома одни

В Ярославской области мать троих детей признали виновной в их гибели
Иллюстрация: ГУ МЧС по ЯО
Сгоревшая квартира

Ярославль, 29 мая 2019, 13:17 — REGNUM  42-летняя жительница Ярославской области признана виновной в нарушении пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех ее малолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Следственного комитета России. Пожар произошел в селе Медягино Ярославского муниципального района в ноябре 2018 года. Как установило следствие, хозяйка квартиры оставила без присмотра трех детей — трехлетнюю девочку и двух ее семимесячных сестер. В квартире в этот момент работала электрическая тепловая пушка, от теплового воздействия начался пожар. Спасти детей не удалось. Женщина свою вину признала, дело рассматривалось Ярославским районным судом. В итоге суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

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Пожары в жилых домах
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