Военные Турции «нейтрализовали» шесть членов РПК

Анкара, , 13:06 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории северного Ирака. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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