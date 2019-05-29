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В Бангладеш обвиняют 16 человек в убийстве студентки

Происшествия

Убийство студентки исламской семинарии Нусрат Джахан Рафи вызвало массовые акции протеста в Бангладеш

Дакка, 29 мая 2019, 12:53 — REGNUM  Правоохранительные органы Бангладеш выдвинули обвинения против 16 человек, подозреваемых в жестоком убийстве 19-летней девушки. Об этом 29 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Убийство студентки исламской семинарии Нусрат Джахан Рафи вызвало массовые акции протеста в Бангладеш, премьер-министр страны Шейх Хасина пообещала привлечь к ответственности всех, кто был в нем замешан.

Напомним, в апреле 2019 года Нусрат Джахан Рафи была заманена на крышу учебного заведения, где она обучалась. Напавшие на нее люди потребовали отозвать обвинение в сексуальном домогательстве, в котором она обвинила директора исламской семинарии.

После отказа здоровью девушки нанесли непоправимый ущерб. Она скончалась спустя пять дней, вызвав своей смертью широкий общественный резонанс.

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