СБУ ликвидировала международный канал поставок наркотиков на Украину

Киев, , 12:42 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке национальной жандармерии Франции и Центрального бюро расследований Польши остановили деятельность международного канала поставки наркотиков. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе СБУ.

Злоумышленников подозревают в транспортировке из Франции через Польшу на Украину препарата, содержащего наркотик бупренорфин. В течение года на Украину попало около 150 тыс. таблеток данного препарата на сумму более $1,5 млн по ценам чёрного рынка.

В сообщении говорится, что операция по ликвидации группировки началась на украинско-польской границе, где был задержан один из подозреваемых с 7 тыс. таблеток.

«Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории. В этот же день Национальная жандармерия задержала в Марселе пятерых граждан за поиск и сбыт украинским фигурантам наркосодержащих таблеток», — сказано в сообщении.

В Польше были задержаны три гражданина Украины. СБУ также провела обыски и задержала трёх граждан Украины, у которых изъяли оружие и часть таблеток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове была обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству амфетамина. Её предполагаемого хозяина задержали на границе с Польшей с 200 граммами наркотика.

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